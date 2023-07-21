Новые китайские автомобили в Челябинской области догоняют по популярности российские

На первичном авторынке Челябинской области китайские бренды догоняют по продажам российские марки. Об этом сообщают эксперты «Открытие авто» по итогам проведенного исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным аналитиков, всего в первом полугодии в регионе было реализовано 82 704 автомобиля, из них на первичном рынке – 9 594 (на 24% больше, чем за аналогичный период 2022-го). В июне южноуральцы купили 1 795 новых машин – на 8% больше, чем в мае, и в 2,8 раза больше, чем в прошлом июне.

В топ-5 июньских продаж вошли марки LADA (747 новых автомобилей), Chery (227), Haval (161), Geely (99) и Kia (90). Среди моделей лидируют Lada 2190 Granta (256), Lada 2191 Granta (195), Chery Tiggo 7 Pro (119), Haval Jolion (89), Lada 2194 Granta (88).

По подсчетам «Открытия авто», всего с начала года в Челябинской области было продано 4202 новых автомобиля Lada, 1181 – Chery, 856 – Haval, 553 – Geely и 496 – Kia. На Lada пришлось 44% всех продаж в регионе (в прошлом году – 26%). Доля всех российских брендов увеличилась с 27% до 45%, китайских – с 14% до 37%.

«С учетом текущей динамики годовые продажи китайских брендов могут даже превзойти объемы реализации российских. В сумме российские и китайские марки уже составляют более 80% рынка новых автомобилей и к концу года могут еще больше потеснить оставшихся конкурентов из других стран, которые будут продаваться преимущественно по каналам параллельного импорта. Единственное, что может помешать дальнейшему взрывному росту продаж китайских авто, - увеличение курса юаня по отношению к рублю, которое неизбежно приведет к новому росту цен»,- комментируют авторы исследования.