Жительница Кыштыма потеряла 1,8 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Очередной жертвой интернет-мошенничества стала 70-летняя жительница Кыштыма. Она потеряла свыше 1,8 млн руб., решив заработать на инвестициях. По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Горожанка увидела в интернете информацию об удаленном заработке и оставила свой номер телефона для обратной связи. Через некоторое время ей позвонил якобы сотрудник брокерской компании, который объяснил, как необходимо «инвестировать» с помощью их платформы. Пенсионерка поверила звонившему и перевела на виртуальный счет 20 тыс. руб. На следующий день ей на карту поступили деньги, якобы заработанные с помощью ее вложений.

После этого горожанка поверила в возможность заработка и перевела неизвестным более 1,8 млн руб. собственных, кредитных и взятых взаймы средств. Когда местная жительница попросила деньги у сына, тот выявил обман и направил ее в полицию.

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