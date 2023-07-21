Дом из ансамбля застройки Черниковска стал объектом культурного наследия

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии включило дом в Уфе на Первомайской улице, 28 в единый госреестр памятников истории и архитектуры в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Приказ опубликован на портале правовой информации.

Здание входит в «Ансамбль застройки города Черниковска 1950 годов (от Дворца Орджоникидзе до кинотеатра «Победа», частично включая застройку по обе стороны от улицы Первомайской)». В 2017 году дом был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Утверждены границы территории объекта и предмет охраны.

Дом на Первомайской улице был построен в 1955 году по проекту архитектора Ильи Голосова. Представляет собой кирпичное оштукатуренное пятиэтажное здание с рустованным фасадом, барельефами и фризами.

Влада Шипилова

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