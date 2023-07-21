В Башкирии семеро участников преступной группы обвиняются в похищении двух человек

Семеро участников преступной группы в возрасте от 22 до 32 лет в зависимости от роли и степени участия обвиняются в похищении людей, совершенном по предварительному сговору с применением насилия, оружия (п.п. «а, в, г, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ), в незаконном хранении оружия (1 ст. 222 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и республиканского СКР.

По данным «Ъ-Уфа», это жители Куюргазинского района и Кумертау Марсель Искандаров, его брат Ильвир, Вадим Ахтямов, Никита Шубин, Игорь Карякин, Марат Мавлишин и Владислав Лавушкин.

По версии следствия, 27 августа 2022 года между Марселем Искандаровым и ранее незнакомым ему 35-летним жителем села Якшимбетово Куюргазинского района произошел конфликт около сельского клуба, переросший в драку. Он сообщил об этом Вадиму Ахтямову, «смотрящему» Куюргазинского района, который решил похитить и избить мужчину, для чего привлек своих знакомых.

На следующий день сообщники на двух машинах приехали в село, где для установления места жительства оппонента похитили 21-летнего случайного прохожего, посадили его в машину, дважды выстрелив в ногу из травматического пистолета. Затем они подъехали к дому 35-летнего мужчины и, скрывая лица балаклавами, представившись сотрудниками силовых структур, с оружием ворвались в дом. В присутствии его родственников они трижды выстрелили в него из травматического оружия, затем поместили в багажник автомобиля и попытались вывезти в безлюдное место, чтобы выяснить отношения. Родители похищенного сообщили в полицию. По дороге два автомобиля со злоумышленниками были остановлены сотрудниками ГИБДД, а потерпевший освобожден и доставлен в больницу. В одном из автомобилей обнаружили 21-летнего односельчанина потерпевшего.

Обвиняемые частично признали вину. Уголовное дело направлено в Кумертауский межрайонный суд.

Майя Иванова

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