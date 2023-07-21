Движение на автодороге в Сочи восстановили в тестовом режиме после пожара на подстанции РЖД

Движение на участке автодороги А-149 «Адлер — Красная поляна» (5 км + 800 м — 14 км + 400м) восстановили в тестовом режиме после пожара на электроподстанции РЖД «Ахштырь». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«Питание в тоннеле 1 в тестовом режиме продолжается, замечаний по энергоснабжению нет. Системы жизнеобеспечения в тоннеле в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

На участке с 0-го по 10-й км не работают освещение и автоматизированная система управления дорожным движением. В учреждении пояснили, что это связано с превышением потребляемой мощности. С 11-го по 14-й км автодороги освещение функционирует в штатном режиме.

Днем 20 июля на территории электроподстанции в районе железной дороги «Адлер — Красная Поляна» (11 км) произошел пожар. Огонь распространился на площади 80 кв. м. Позднее площадь распространения возгорания увеличилась до 90 кв. м. Через 2,5 часа пожарным удалось справиться с огнем.

Анастасия Донскова

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