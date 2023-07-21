CNN: торговцы оружием в Украине похитили часть вооружения, отправленного США

Телеканал CNN получил доступ к отчету генерального инспектора Минобороны США. В отчете содержится информация о случаях хищения направленного Украине вооружения. Преступники притворялись сотрудниками гуманитарных миссий, чтобы воровать вооружение, местным правоохранительным органам удалось пресечь попытки кражи.

Среди выявленных случаев хищения — кража бронежилетов на общую сумму $17 тыс. сотрудниками гуманитарных организаций, а также хищение 1 тыс. патронов, пулемета и гранатомета бойцами добровольческого батальона в июне 2022 года. Отмечается, что добровольцы действовали под руководством «неназванного российского чиновника». Украденное вооружение они хранили на складах предположительно для дальнейшей продажи на черном рынке.

В отчете подчеркивается, что в первые месяцы вооруженного конфликта США было трудно контролировать поставки оружия на Украину, хотя еще в октябре 2022 года возобновились выездные инспекции украинских складов. В том же месяце Минобороны США предоставило Киеву системы слежения, в частности сканеры и специальное программное обеспечение.

В начале июля 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что часть американских поставок Украине «расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок». На тот момент Украине поставили свыше 28 тыс. тонн военных грузов. Вчера, 20 июля, власти США согласовывают выделение дополнительного пакета военной помощи Украине на $400 млн, который будет отправлен Киеву вслед за пакетом на сумму в $1,3 млрд, о котором было объявлено 19 июля.