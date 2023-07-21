Жители УрФО считают ЖКХ и торговлю наименее престижными отраслями для трудоустройства

Согласно опросу, проведенному службой исследований hh.ru среди жителей Уральского федерального округа, сферу жилищно-коммунального хозяйства они считают наименее престижной для работы. Такую характеристику этой отрасли дали 50% респондентов. Далее следуют «розничная торговля» (29%), «продукты питания» (27%), «гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (24%) и «образовательные учреждения» (23%).

Список самых престижных отраслей, по мнению уральцев, возглавили «ИТ, системная интеграция, интернет» (46%), «нефть и газ» (40%), «строительство, недвижимость» (35%), «финансовый сектор» (24%), «государственные организации» (19%).

В список самых престижных профессий, по мнению уральцев, входят программист, разработчик, IT-специалист (22%), директор или топ-менеджер (15%), президент (12%), предприниматель (10%), инженер (9%), наименее престижными жители УрФО считают профессии уборщика (цы) (18%), дворника и оператора call-центра (11%), разнорабочего и охранника (по 10%).

Свою нынешнюю работу считают престижной 51% опрошенных в УрФО. Чаще других такой точки зрения придерживаются представители высшего и среднего менеджмента (70%), работники сферы строительства и недвижимости (68%), IT-специалисты (58%), сотрудники сферы науки и образования (58%).