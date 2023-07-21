По итогам этого года казанский аэропорт намерен нарастить пассажиропоток до 5 млн человек, что будет рекордом в истории гавани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора организации Дмитрия Алиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По его словам, по итогам января–июня 2023 года практически половина из 5 млн пассажиров уже перевезена. «Чуть меньше. Потому что, как правило, основной буст дают летние сезоны. Но уже больше 2 млн»,— отметил господин Алиев.

Напомним, по итогам 2022 года пассажиропоток в казанском аэропорту составил 4 млн человек.