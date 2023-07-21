За полгода продажи новых авто в Прикамье выросли на 32%

За первое полугодие 2023 года рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае прирос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как сообщают в профессиональном сообществе «Автомаркетолог» и аналитики компании Verra, за шесть месяцев в регионе зарегистрировано 7404 новых авто, тогда как в первом полугодии 2022 года на учет было поставлено 5607 новых машин. Наибольшие объемы продаж приходились на Lada (зарегистрировано 3819 авто), Chery (694), Haval (598), Omoda (313), Hyundai (295).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Больше всего продажи выросли у Great Wall — на 1500%, JAC (+800%), Chery (+433,8%), Haval (+382,3%) и Geely (+281,9%). Наиболее сильное падение показали продажи Renault (–91,2%), Volkswagen (–75,3%), Mazda (–73%), Kia (–65%) и Mercedes-Benz (–56%).

Кроме того, за первое полугодие 2023 года на 30,2% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных автомобилей. Всего в крае в этом году зарегистрировано свыше 41 878 подержанных авто против 32 159 машин в прошлом году.

Отметим, что в июне рынок новых легковых автомобилей в Прикамье вырос на 189,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Рынок поддержанных машин в прошлом месяце увеличился на 35,7%.