За полгода продажи новых авто в Прикамье выросли на 32%

За первое полугодие 2023 года рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае прирос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как сообщают в профессиональном сообществе «Автомаркетолог» и аналитики компании Verra, за шесть месяцев в регионе зарегистрировано 7404 новых авто, тогда как в первом полугодии 2022 года на учет было поставлено 5607 новых машин. Наибольшие объемы продаж приходились на Lada (зарегистрировано 3819 авто), Chery (694), Haval (598), Omoda (313), Hyundai (295).
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Больше всего продажи выросли у Great Wall — на 1500%, JAC (+800%), Chery (+433,8%), Haval (+382,3%) и Geely (+281,9%). Наиболее сильное падение показали продажи Renault (–91,2%), Volkswagen (–75,3%), Mazda (–73%), Kia (–65%) и Mercedes-Benz (–56%).
Кроме того, за первое полугодие 2023 года на 30,2% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных автомобилей. Всего в крае в этом году зарегистрировано свыше 41 878 подержанных авто против 32 159 машин в прошлом году.
Отметим, что в июне рынок новых легковых автомобилей в Прикамье вырос на 189,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Рынок поддержанных машин в прошлом месяце увеличился на 35,7%.