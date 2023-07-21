«Протон-ПМ» определил поставщика роботизированного комплекса стоимостью 348 млн рублей

АО «Протон-ПМ» купит роботизированный комплекс стоимостью 348 млн руб. Конкурс на поставку оборудования выиграло ООО «АтомИнтелМаш» из Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Роботизированный комплекс предназначен для послойного нанесения огнеупорного покрытия и сушки в автоматическом режиме при изготовлении оболочковых литейных форм по выплавляемым моделям.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — производство ракетных двигателей. Компания производит также продукцию в интересах ОПК: двигательную установку для МБР «Сармат», двигатели для авиационной ракеты «воздух-поверхность», ДСЕ для авиадвигателя Д-30Ф6, которыми комплектуется истребитель-перехватчик МиГ-31. Помимо этого «Протон-ПМ» участвует в производстве ГТЭС «Урал» и оказывает услуги по испытаниям газотурбинных установок. Выручка АО в 2021 году — 3,2 млрд руб., чистый убыток — 1,4 млрд руб. За 2022 год финансовые показатели «Протон-ПМ» не публиковались.