Продажи иномарок с пробегом в Челябинской области выросли на 44,9%

В апреле-июне продажи подержанных иномарок на «Авито» в Челябинской области увеличились на 44,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена таких машин составила 640 тыс. руб. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Самой востребованной иномаркой на вторичном рынке региона стал Ford Focus с долей продаж 3,3% в сегменте и средней ценой в 465 тыс. руб. Следом идут Kia Rio (2,3%) и Hyundai Solaris (2,1%). Также в списке популярных Daewoo Nexia (2%) и Volkswagen Polo (1,6%).

В целом по России продажи иномарок с пробегом на «Авито» во втором квартале выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50,6%. Средняя цена таких автомобилей выросла на 6,7% и достигла 800 тыс. руб.

«Во втором квартале 2023 года продажи иномарок продолжают постепенно расти, а доля иностранных автомобилей на рынке — увеличиваться. Одним из факторов роста продаж является ввоз авто из-за рубежа, позволяющий удовлетворить спрос покупателей на иномарки»,— отмечают эксперты «Авито Авто».

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