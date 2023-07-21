Девелопер БЦ возле ТЮЗа передумал оспаривать запрет на строительство

ООО «Капитель» — застройщик офисного центра на ул. Екатерининской, 72 — отказалось от апелляционной жалобы, которой оспаривало запрет краевых властей на возведение своего объекта. Этой весной Арбитражный суд Пермского края отказал «Капители» в признании незаконным отзыва разрешения региональным минимуществом на строительство БЦ. Истец хотел также, чтобы отказ минимущества о продлении действия разрешения на возведение торгово-административного здания на ул. Екатерининской, 72, признали недействительным. По данным картотеки суда, апелляционная жалоба ООО «Капитель» была подана в мае. В июне в суд апелляционной инстанции поступило ходатайство истца об отказе от жалобы, 14 июня суд принял отказ компании и прекратил производство по ней.

В 2008 году ООО «Капитель» получило разрешение на возведение 12-этажного торгово-офисного здания на ул. Екатерининской, 72, но к строительству не приступило. В 2016 году компания предложила увеличить высоту объекта до 95 м (25 этажей). Городская администрация сначала согласовала снятие лимитов по высоте, но прежние краевые власти заблокировали реализацию проекта. Летом 2021 года минстрой предписал департаменту отозвать у «Капители» разрешение на строительство здания из-за нарушений законодательства. Предписание не выполнили. Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия в суде потребовала от департамента градостроительства и архитектуры, выдавшего разрешение, отозвать документ. Арбитраж оставил это заявление без рассмотрения.

Позднее еще одним исковым заявлением в суде «Капитель» потребовала признать незаконным отзыв разрешения региональным минимуществом, но так и не смогла оспорить отзыв разрешения.