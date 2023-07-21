Семейная пара с ребенком пропала в Иркутской области

В Иркутской области начата прокурорская проверка по факту пропажи семьи в Киренском районе. Предварительно известно, что семейная пара со своим внуком отправились по реке Лена на рыбалку на моторной лодке. Однако к назначенному времени они вернулись.

В ходе поисковых мероприятий сотрудниками полиции и спасателями обнаружена затопленная лодка с личными вещами пропавших и спасательными жилетами.

Следственное управление региона возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Его ход взят на контроль прокуратурой.

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Оксана Павлова