В Севастополе начнут строительство кораблей с 2024 года

В Севастополе осенью 2024 года начнется строительство кораблей. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Строить суда будут на базе АО «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе». Господин Развожаев провел рабочую встречу с генеральным директором с главой Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым, на которой обсуждались вопросы модернизации и дальнейшей загрузки предприятия. Первыми на предприятии создадут зерновозы вместимостью от 40 до 60 тыс. тонн.

«Я думаю, все понимают, как это важно для города: это и новые рабочие места, и новая жизнь Севморзавода, развитие блока конструкторского, цифровые технологии придут в кораблестроение, планы грандиозные, но главное, что они все обоснованы»,— говорится в сообщении.

Для крупнотоннажного строительства мощности Севморзавода модернизируют. Будут задействованы площадки «Северная», «Южная» и «Инкерман». На базе последней планируют производить металлоконструкции.

Анастасия Донскова

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