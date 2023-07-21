«ОДК-Авиадвигатель» выплатит 139 млн рублей дивидендов

АО «ОДК-Авиадвигатель» направит на выплату дивидендов по итогам 2022 года 139 млн руб. Такое решение было принято на годовом собрании акционеров, говорится в материалах общества. Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 26,5% чистой прибыли общества за прошлый год (526 млн руб.). Остальные 387 млн руб. останутся на балансе АО в качестве нераспределенной прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоит отметить, что, согласно годовому отчету компании, сумма невостребованных дивидендов за 2019–2021 годы составляет 1,962 млрд руб. По итогам 2021 года общество дивиденды не выплачивало.

АО «ОДК-Авиадвигатель» является одним из крупнейших предприятий по авиадвигателестроению. Оно разрабатывает двигатели для самолетов Ил-96, Ту-204, Ту-214, Ил-76МФ и других, а также промышленные газотурбинные установки и электростанции.