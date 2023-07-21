DDoS-атаки становятся дольше и слаженнее

В Cloudflare отмечают, что для последних месяцев характерна «тревожная эскалация изощренности DDoS-атак». Во всем мире во втором квартале количество DDoS-атак продолжительностью более трех часов выросло более чем вдвое (на 103%) год к году, следует из представленного 18 июля отчета Cloudflare. Специалисты компании отметили общий рост продолжительности атак, но уточнили, что пока большинство из них остаются краткосрочными.

Основным трендом в Cloudflare назвали проведение «продуманных, направленных, устойчиво повторяющихся волн DDoS-кампаний». В качестве примера аналитики привели пророссийские группировки REvil, Killnet и Anonymous Sudan, включая атаку на систему SWIFT, объявленную 14 июня.

Cloudflare также отметила семикратный рост DDoS-атак в отношении сайтов из криптовалютного сектора по сравнению с первым кварталом. HTTP-запросы, связанные с такими атаками, составили 0,06% от общего числа запросов — как вредоносных, так и легитимных. Однако финансовый рынок в целом оказался лишь девятым в перечне наиболее атакуемых. Наиболее популярны у хакеров сегменты разработки программного обеспечения, азартные игры и казино.

С DDoS-атаками в целом связаны 5,42% запросов к российским сайтам, это 0,02% от всех HTTP-запросов в мире, указано в отчете. Больше всего вредоносных запросов во втором квартале сделано в адрес американских сайтов (0,11% от мирового трафика). Страной, находящейся под максимальным давлением хакеров, считается Палестина — трафик атак составил 11,9% от общего к местным сайтам.