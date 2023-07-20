Дело — «Труба 1020»

Кассационная инстанция Арбитражного суда отменила решение нижестоящих судов о возврате ООО «Больверк», бывшему подрядчику строительства морского терминала в Калининградской области, 1,3 млрд руб. Эту сумму «Больверк» перевел ООО «Спец-Альянс» якобы за поставки товара с наименованием «Труба 1020». Суды ранее признали, что сделка была мнимой, в действительности же «Спец-Альянс» использовался для вывода средств, полученных по госконтракту от ФГУП «Росморпорт». Кассационный суд пришел к выводу, что нижестоящие инстанции не проанализировали взаимосвязанные сделки между «Больверком» и «Росморпортом».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Решение Арбитражного суда Самарской области и постановление 11го Арбитражного апелляционного суда о возврате банкротящемуся ООО «Больверк» 1,3 млрд руб. от ООО «Спец-Альянс» отменено в кассационной инстанции. Иск направлен на новое рассмотрение в первую инстанцию. Решение о взыскании со «Спец-Альянса» 1,3 млрд руб. было принято в сентябре прошлого года. Такую сумму «Больверк» заплатил компании в рамках договора поставки товара «Труба 1020» для строительства объекта Калининградской области в рамках госконтракта с ФГУП «Росморпорт». По данным конкурсного управляющего «Больверка» Валерия Мамонтова, в действительности поставка не производилась, «Спец-Альянс» использовался для вывода средств, полученных по госконтракту. Представители «Спец-Альянса» возразили, что товар использовался при исполнении обязательств по государственному контракту, заказчик «Росморпорт» «принял от должника трубную продукцию, вовлеченную в строительство объекта». Суд в итоге пришел к выводу о недоказанности факта реальной поставки товара.

В 2017 году самарское ООО «Больверк» стало генеральным подрядчиком строительства международного морского порта в Пионерске Калининградской области. Стоимость госконтракта составила 7,4 млрд руб. Гарантом сделки выступил Активкапитал-банк (в 2018 году лишился лицензии ЦБ РФ). Работы шли с опозданием, из-за чего государственное предприятие расторгло контракт. Как выяснилось в 2019 году, из полученных 3,6 млрд руб. аванса на возведение объекта было потрачено 2 млрд руб.

• ООО «Больверк» зарегистрировано в 2008 году в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», владелец общества — Станислав Лобань. До возникновения дела о банкротстве в ноябре 2019 года компанией руководил Сергей Шипицин. В 2018 году выручка «Больверка» превысила 3,6 млрд руб., прибыль составила 31 млн руб. Организация исполняла крупные государственные контракты в разных регионах страны.

В декабре областное СУ СКР сообщило, что руководство «Больверка» заподозрили в мошенничестве. Уголовное дело возбудили по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Силовики задержали троих руководителей компании. По данным источников «Ъ», ими оказались Сергей Шипицин, Сергей Петраков и Евгения Фрид. В декабре 2019 года в рамках дела о несостоятельности управлявший «Больверком» на стадии процедуры наблюдения Алексей Паньшин потребовал взыскать долги компании с контролировавших ее лиц, а также с руководства Активкапитал-банка и ряда других аффилированных организаций, среди которых значилось ООО «Спец-Альянс». Судя по документам в электронной картотеке суда, представители «Спец-Альянса» не отрицают факта аффилированности с «Больверком».

Как постановила кассационная инстанция, нижестоящие суды среди прочего не исследовали довод ответчика, что товар использовался при строительстве объекта, это подтверждается актами о приеме выполненных работ, подписанными между «Больверком» и ФГУП «Росморпорт» в рамках государственного контракта. «Для определения того, причинила ли оспариваемая сделка вред кредиторам, суд должен учесть условия других взаимосвязанных с ней сделок, определяющих общий экономический эффект для имущественного положения должника», — говорится в документе суда.

Сабрина Самедова