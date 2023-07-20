Губернатор забраковал участок для кладбища

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер не одобрил строительство кладбища в поселке Весеннем. Вынести кладбище Степное в южную часть города предлагается в проекте генплана Оренбурга. Денис Паслер поручил подобрать альтернативные участки для размещения. В реготделении Союза архитекторов также считают, что действующая территория кладбища имеет достаточный ресурс для продолжения погребальной деятельности на 10 лет. По их мнению, у предлагаемой в проекте площадки в южной части города, пос. Весенний, недостаточный уровень проработки. Ранее руководитель реготделения КПРФ Максим Амелин потребовал скорректировать проект генплана города. Одним из резонансных вопросов стала тема выкупа земель для магистрали у Ростошинских прудов. Строительство магистрали предполагает изъятие земельных участков и снос домов.



Губернатор Оренбургской области Денис Паслер раскритиковал решение о строительстве кладбища в южной части областной столицы, в пос. Весенний. Вынести кладбище Степное в южную часть города предлагается в проекте генплана Оренбурга.

«Изучил вопросы, которые звучали от жителей Оренбурга на публичных слушаниях по проекту генплана. Все они так или иначе будут отработаны. Какие-то потребуют изменения и доработки. Например, строительство кладбища. Его там быть не должно!» — написал в своем Telegram-канале Денис Паслер. Губернатор поручил главе Оренбургского района подобрать альтернативные участки для размещения.

Решение ранее также раскритиковали жители города и оренбургское региональное отделение Союза архитекторов России. «Действующая территория кладбища имеет достаточный ресурс для продолжения погребальной деятельности на 10 лет… Предлагаемая в проекте площадка в южной части города, пос. Весенний, имеет недостаточный уровень проработки и не подтверждена научными данными», — полагают архитекторы.

Денис Паслер также высказался по поводу строительства моста в районе Зауральной рощи. Губернатор отметил, что разработчиком было предложено три варианта, один из которых не затронет рощу. «Вот на нем и стоит остановиться», — подчеркнул глава региона.

Сообщество архитекторов также ранее высказалось против строительства дороги через рощу: «Проект генплана рассекает надвое Зауральную рощу — природную жемчужину Оренбуржья, единственный природный парк Оренбурга. Проектировщик предлагает через нее прокладку магистрали 22 б (вариант) и строительство нового моста через Урал. Этот вариант создает возможность мощного транспортного транзита через территорию города по более короткой траектории, чем строящийся южный обход с уже созданными двухуровневыми развязками, и девальвирует его значимость. Кроме того, такой транспортный транзит нанесет непоправимый вред экосистеме рощи и окончательно добьет прекрасный природный оазис Оренбурга». Как отмечают архитекторы, по проекту он проложен по северной границе дома отдыха «Урал» в непосредственной близости от местной ландшафтной достопримечательности и природного памятника — 27метрового тополя «Порфирий Деревяшкин».

Кроме того, Зауральная роща — историческая часть города и зона особо охраняемого ландшафта. По мнению архитекторов, такое решение неприемлемо и противоречит законодательству. Всего архитекторы указали на 14 проблемных моментов проекта генплана и рекомендовали заказчику направить его на доработку.

«Сейчас задача подрядчика по разработке генплана — проанализировать все вопросы жителей и ведомств и лишь затем выходить на финальный вариант документа. Следующий этап — создание и работа согласительной комиссии, которая будет разрешать спорные моменты. И только после этого документ можно будет утвердить», — отметил Денис Паслер.

Публичные слушания по проекту генплана в редакции 2023 года прошли в конце минувшей недели. Жители выступили с множественными замечаниями к проекту. Как отметил руководитель реготделения КПРФ в Оренбургской области Максим Амелин, одной из самых резонансных стала тема выкупа земель для магистрали у Ростошинских прудов. Магистраль должна соединить Северо-Западный микрорайон и поселок Ростоши. «По плану она проходит там, где сейчас расположены участки с жилой застройкой. Ее строительство предполагает изъятие земельных участков и снос домов!» — подчеркивал господин Амелин.

Ани Айвазян