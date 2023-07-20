След оленя теряется

На юге Воронежской области на продажу выставлены два крупных охотничьих хозяйства, которые могут быть связаны с известными управленцами и бизнесменами, а также их наследниками. Охотхозяйства специализируются на редких в регионе животных — лосях, благородных оленях, ланях, косулях, муфлонах, цесарках, диких индейках и других видах. Общую стоимость двух предприятий источники «Ъ-Черноземье» оценивают примерно в 500 млн руб. Эксперты считают, что эти активы были «не бизнесом, а дорогим хобби», зависимым от других проектов их владельцев, и в регионе нет достаточного спроса для их окупаемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сразу два охотничьих хозяйства под Воронежем могут сменить собственников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сразу два охотничьих хозяйства под Воронежем могут сменить собственников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Объявления о продаже обоих охотхозяйств на юге Воронежской области были опубликованы в середине июля на «Авито». Первое из предприятий, как сказано в объявлении, расположено в Кантемировском районе. В его пользовании находятся 6,3 тыс. га земли, из которых 1,2 тыс. га огорожены.

На этой территории живут среднеевропейские благородные и американские белохвостые олени (около 800 голов каждого вида), европейские лани (1,5 тыс. голов), европейские косули, муфлоны (300 голов), кабаны (700), зайцы-беляки и русаки (500). Также на территории охотхозяйства проживают семь колоний сурков-байбаков (около 500 голов), перепела, цесарки, фазаны, особи дикой американской индейки.

Собеседники «Ъ-Черноземье», знакомые с работой ряда охотхозяйств юга региона, заметили, что описание предприятия в объявлении может быть неточным. Выращиванием цесарок в Воронежской области известно хозяйство ООО «Природа» Ирины Спиваковой — дочери бывшего вице-премьера облправительства Анатолия Спивакова. Однако оно расположено в Ольховатском, а не в Кантемировском районе, как указано в объявлении.

ООО «Природа», по данным правительства области, имеет право на пользование охотничьими угодьями в районе села Шапошниковка. Сам господин Спиваков не ответил на звонки «Ъ-Черноземье».

Представитель собственника по телефону в объявлении отказался от комментариев.

«Кормовые угодья засеяны люцерной, эспарцетом, топинамбуром, многолетней рожью, озимой пшеницей, ячменем, суданской травой,— описывается охотхозяйство.— Имеются достаточные запасы и возможности обновления местных экологически чистых продуктов и другой сельхозпродукции, произведенной в том числе местным населением — казаки, хохлы».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Природа» было зарегистрировано в 2015 году в Ольховатском районе Воронежской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — разведение оленей. 100% долей в ООО принадлежат Ирине Спиваковой, директором выступает Александр Городков. Выручка хозяйства в 2022 году составила 207 тыс. руб. (531 тыс. годом ранее), убыток — 1,5 млн руб. (607 тыс. чистой прибыли годом ранее).

Еще одно крупное охотхозяйство на юге области было выставлено на продажу в Россошанском районе. Как сказано в объявлении на «Авито», оно расположено «в живописном месте, удаленном от случайных посетителей», в 34 км от Россоши и 245 км от Воронежа. Юрлицо не раскрывается, но сказано, что «лицензия, имущество и сотрудники оформлены на действующее ООО». В районе, по данным правительства области, есть только одно ООО, за которым закреплены охотничьи угодья,— ООО «Атамановское». Именно оно, по данным собеседников «Ъ-Черноземье», было выставлено на продажу.

«Объектом продажи» выступает выданное на 49 лет «право пользования объектами животного мира» на территории в 26,8 га.

Там обитают лоси, кабаны, косули, зайцы, лисицы, барсуки, бобры, куницы, сурки-байбаки, утки. Стоимость актива не раскрывается, один из источников «Ъ-Черноземье» оценил его в 100–200 млн руб. В объявлении сказано, что в штате охотхозяйства трудоустроены семь егерей, а предприятию принадлежит шесть внедорожников и два снегохода.

ООО «Атамановское» с момента регистрации юрлица в 2003 году было связано с крупной в Воронеже в 2000-х, а затем выкупленной «Пятерочкой» торговой сетью «Пятью пять», которой владели бизнесмен Сергей Ткачев и его партнеры. Год назад, по данным «Ъ-Черноземье», господин Ткачев скончался, а теперь «дорогой для бизнесмена личный проект» продают его наследники.

По телефону охотхозяйства ответил бывший управленец сети Михаил Ногин, который сказал «Ъ-Черноземье», что «ушел на заслуженный отдых» и ничего не знает о сегодняшних делах хозяйства.

По данным Kartoteka.ru, первым учредителем «Атамановского» была структура господина Ткачева ООО «ТД “Висант-опт”», а до конца 2010-х бизнесмен и сам владел 30% ООО. Сегодня 100% долей в юрлице охотхозяйства принадлежат воронежскому ООО «Юридический центр “Персона”», бенефициарами которого выступают несколько местных арбитражных управляющих. Охотхозяйство в 2022 году не получало выручки (22 тыс. руб. годом ранее), а его чистый убыток составил 474 тыс. руб. (2,9 млн руб. в 2021-м).

На юге Воронежской области действует еще одно крупное охотничье хозяйство — ООО «Продвижение» в Кантемировском районе, являющееся личным проектом главы молочного холдинга «Молвест» Анатолия Лосева и основателя компании, депутата Госдумы от региона Аркадия Пономарева. Угодья хозяйства занимают более 13 тыс. га, где водятся кабаны, олени, лани, муфлоны, сурки и другие животные.

Представитель господ Лосева и Пономарева планирует позднее прокомментировать «Ъ-Черноземье», интересны ли управленцу или депутату другие аналогичные активы в регионе.

Руководитель Воронежского стрелкового клуба (ВСК, общественное объединение, насчитывающее около 400 членов, в том числе охотников) Альберт Горбачев отмечает, что выставленные на продажу хозяйства «были не бизнесом в его привычном понимании, а крупным хобби их владельцев.

«Обычные воронежские охотники в такие хозяйства не ездят, это скорее дорогое барское увлечение. Да, есть определенный поток обеспеченных гостей из столицы, заинтересованных в таком виде отдыха, но в целом все эти хозяйства дотационные. Они жили за счет другого бизнеса основателей,— считает господин Горбачев.— Возможно, нынешние собственники стали считать деньги, а хозяйства, которые создавались исключительно для удовлетворения личных нужд, стали лишь статьей неоправданных расходов».

Господин Горбачев добавил, что с деятельностью крупных охотхозяйств в регионе связана проблема «вынужденного браконьерства», к которому приходилось прибегать местным жителям.

«Собственники угодий следили, чтобы никто чужой не заходил на территорию, в которую вкладывались деньги. Но общедоступных охотничьих угодий в регионе на самом деле немного, и обычно они выделены в небогатых дичью местах. К примеру, живут в деревне дедушки — а вся земля вокруг распределена за хозяйствами. Пенсия маленькая, но есть ружье. И они продолжают ходить на охоту и браконьерствовать не ради развлечения, а ради выживания,— рассказывает эксперт.— Это явление существует во многих деревнях, но оно спровоцировано именно невозможностью легально заниматься охотой для небогатых людей».

Сергей Калашников, Олег Мухин, Кабира Гасанова