«Вторая половина года ожидается более сложной»

Татарстан в январе–июне 2023 года смог мобилизовать в свою казну поступления на 220 млрд руб. При этом собственные доходы республики (без учета вливаний из федерального центра) оказались на том же уровне, что и в первом полугодии прошлого года. А поступления по налогу на прибыль даже сократились. К концу года республика ожидает дефицит бюджета в 45 млрд руб. Как отмечают эксперты, во втором полугодии «продолжит проседать нефтегазовый сектор», а приоритетом станет «повышение сборов в федеральный бюджет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Радик Гайзатуллин заверяет, что дефицит «обеспечен источниками»

Фото: tatarstan.ru Министр финансов Радик Гайзатуллин заверяет, что дефицит «обеспечен источниками»

Фото: tatarstan.ru

По данным Минфина Татарстана, в первом полугодии 2023 года в бюджет республики поступило 221,35 млрд руб. Это на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда поступления составляли 204,5 млрд руб.

В то же время собственные налоговые и неналоговые доходы Татарстана остались практически на том же уровне — 181,4 млрд руб. Рост доходов казны был обеспечен за счет безвозмездных поступлений, в основном из федерального бюджета. Если в январе–июне 2022 года центр направил республике 21,6 млрд руб., то в первом полугодии этого года поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ выросли почти вдвое — до 40 млрд руб.

Из отчета Минфина следует, что республика в этом году потеряла в доходах от налогов на прибыль и доходы. За отчетный период Татарстан получил 124,5 млрд руб. таких поступлений. В первом полугодии прошлого года эта сумма достигала 128,7 млрд руб. Таким образом, сокращение составило около 3%.

Также в этом году примерно на 40% сократились доходы от использования государственного и муниципального имущества. Республика здесь получила 3,5 млрд руб. (в первом полугодии 2022 года — 5,7 млрд руб.). По налогу на товары поступления остались на том же уровне — 19 млрд руб.

По другим видам поступлений зафиксирован рост. По налогу на совокупный доход республика в январе–июне 2023 года получила 8,4 млрд руб. (годом ранее — 7,6 млрд руб.), по налогу на имущество — 21,9 млрд руб. (было 17,3 млрд руб.).

Расходы бюджета Татарстана в первом полугодии составили 187,5 млрд руб. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда из бюджета успели потратить 165,8 млрд руб. В этом году заметно выросли расходы по таким статьям, как «национальная экономика» (+59,3%, до 59,4 млрд руб.), «социальная политика» (+9,6%, до 29,7 млрд руб.), «здравоохранение» (+7,3%, до 18,5 млрд руб.). В то же время на 16,6% сократились расходы на образование (до 38,6 млрд руб.) и на 31% на общегосударственные вопросы (до 7,4 млрд руб.).

В результате профицит бюджета Татарстана в первом полугодии 2023 года составил 33,8 млрд руб. В аналогичный период прошлого года он был 38,7 млрд руб.

Вместе с тем по итогам 2023 года Татарстан ожидает получить бюджетный дефицит в размере 45,4 млрд руб. Такие правки в закон о бюджете были внесены на сессии Госсовета на прошлой неделе (изначально дефицит планировался в размере 27 млрд руб.). При этом прогнозируемая доходная часть была увеличена до 370 млрд руб., а расходная — до 415,9 млрд руб. Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин объяснил это «учетом исполнения бюджета республики за шесть месяцев 2023 года и ожидаемого исполнения за год». Господин Гайзатуллин заверил, что дефицит бюджета республики полностью обеспечен источниками, а Татарстан «ни по каким параметрам не нарушает обязательства перед федеральным центром по реструктуризации задолженности».

Глава комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин считает, что бюджет республики в первом полугодии исполнялся «стабильно», несмотря на санкции. «Все социальные обязательства в течение первого полугодия бюджетом исполнены. Бюджетный дефицит значительно увеличивается, но остается в нормах законодательно разрешенного»,— отмечает он. Вместе с тем, по словам депутата, «вторая половина года ожидается более сложной».

«Основой бюджетных сборов в республике традиционно является нефтегазовый сектор, вернее это налог на прибыль нефтяных компаний. В прошлом году на первое полугодие пришелся пик роста мировых цен на нефть и такой же спрос вкупе со слабым рублем, что отразилось на росте сборов по итогам полугодия. Однако в этом году ситуация диаметрально противоположная — продажи сохранились, но ценовая конъюнктура и каналы сбыта стали другими, что не могло не отразиться на данной статистике»,— говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он отмечает, что «правительство ввело ряд регулирующих мер по части сырьевого налогообложения, а также реализовало инициативу разовых сборов с крупных прибылей предприятий». Это также, по его словам, оказало влияние на собираемость.

Господин Жарский полагает, что во втором полугодии «продолжит проседать нефтегазовый сектор». «На это будет влиять политика государства, где приоритет повышение сборов в федеральный бюджет»,— считает он.

Кирилл Антонов