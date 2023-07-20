«Рогатых» отодвинут из центра

Покупка 113 электробусов и 53 зарядных станций для них обойдется бюджету Нижегородской области в 210 млн руб. При этом общая цена закупки составит более 5 млрд руб. По данным регионального минтранса, ее большая часть будет профинансирована за счет средств федерального бюджета. Новые электробусы должны заменить на городских маршрутах выработавшие свой ресурс троллейбусы. Сегодня в Нижнем Новгороде износ троллейбусной инфраструктуры доходит до 90%. По мнению областных властей, замена «рогатых» на электробусы — оптимальный вариант развития городского электротранспорта. Часть нижегородцев выступила против этого, направив обращения в СК РФ и Госдуму. В Следственном комитете возбудили уголовное дело и сейчас спорят с прокуратурой о законности такого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Замена троллейбусов на электробусы в Нижнем Новгороде и установка зарядных станций для них обойдется областному бюджету в 210 млн руб., рассказал заместитель министра транспорта Денис Рябинин на заседании профильного комитета в областном заксобрании. По его словам, до конца 2023 года для городских маршрутов будет закуплено 113 электробусов и 53 зарядные станции. Как писал «Ъ-Приволжье», решение о замене троллейбусов на электробусы на городских маршрутах было принято областным правительством весной 2023 года.

Поставщиками машин должны стать Группа ГАЗ и российско-белорусское СП «Нижэкотранс» (Ворсма, Нижегородская область). Все электробусы должны быть поставлены в Нижний Новгород до конца года.

Предварительно АО «Петербургские дороги» провело обследование нижегородской троллейбусной инфраструктуры. По данным компании, на сегодня 90% контактной сети требует капитального ремонта и реконструкции, более 15% опор находятся в ненормативном состоянии. Контактная сеть сильно поражена коррозией, на ней часто происходят пробои изоляции. На приведение сети в нормальное рабочее состояние необходимо более 7 млрд руб. В противном случае ее работоспособность можно поддерживать только за счет увеличения интервалов в движении троллейбусов и снижения нагрузки на сеть.

Еще более 5 млрд руб. необходимо на обновление подвижного состава. Сегодня из 204 имеющихся в наличии машин всего 84 не перешагнули 15-летний рубеж. Через три года таких троллейбусов останется всего два.

«В общей сложности на комплексную модернизацию троллейбусной сети необходимо 12,8 млн руб. Привлечь такие средства можно только по федеральным программам, но таких программ именно по троллейбусам не существует. Однако в начале 2023 года в федеральную программу по модернизации трамвайного сообщения добавили возможность закупать с федеральной поддержкой еще и электробусы. При этом 96% всех затрат берет на себя федеральный бюджет. При цене одной машины на уровне 44 млн руб. из областного бюджета на ее покупку будет направлено 1,7 млн руб. Нижегородская область сразу подала заявку на закупку 151 электробуса, она была удовлетворена частично», — рассказал Денис Рябинин.

По данным областного минтранса, 62 электробуса с ночной подзарядкой будут работать в нагорной части. Их маршруты будут продлены до микрорайонов Цветы, Новая Кузнечиха, Ольгино и в перспективе — до ЖК «Новинки SmartCity». В заречной части города электробусы будут работать в вечерние и утренние часы пик для подвоза людей на Горьковский автозавод. В обеденное время они смогут подзарядиться в районе ЖК «Торпедо».

Предстоящая замена троллейбусов на электробусы вызвала протест ряда нижегородцев. Они считают, что электробусы, в отличие от троллейбусов, нельзя считать экологичным видом транспорта, так как их системы отопления салонов работают на дизельном топливе и загрязняют атмосферу выхлопами.

Еще одним элементом загрязнения могут стать выброшенные на свалку батареи, которые отработали свой срок. Нижегородцы считают, что вместо троллейбусов было бы разумнее заменить электробусами маршрутные такси. Они направили обращения на имя председателей СК РФ Александра Бастрыкина и Госдумы РФ Вячеслава Володина. Противники электробусов просили СК РФ проверить законность действий должностных лиц и не допустить ликвидации троллейбусной сети.

Главе Госдумы нижегородцы напомнили его же слова о том, что «без решения задач по развитию троллейбусов и трамваев» невозможно повысить качество жизни людей, поэтому «замена троллейбусов на электробус и тем более на автобус недопустима». Они попросили господина Володина вмешаться в ситуацию.

В областном минтрансе говорят, что в новых электробусах система отопления электрическая, а значит и вредных выхлопов не будет. Использованные батареи планируется перерабатывать на специальном предприятии, которое в Нижегородской области планирует открыть ГК «Росатом». При этом власти не планируют полностью отказываться от троллейбусов. Пригодные к работе машины будут курсировать в Сормовском районе.

После обращений жителей СК РФ возбудил в Нижнем Новгороде уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ), однако прокуратура отменила постановление о его возбуждении.

Александр Бастрыкин распорядился обжаловать решение прокуратуры. В Госдуме РФ сообщили, что кроме Нижегородской области обращения с просьбой сохранить троллейбусное движение поступили еще из нескольких регионов. Эту тему планировалось обсудить еще в мае в рамках правительственного часа, на которое был приглашен глава Минтранса РФ Виталий Савельев. В мае этого обсуждения не состоялось.

Позже стало известно, что встреча с министром перенесена на конец июля.

Андрей Репин