Квадратные меры

Заксобрание Нижегородской области попросит премьер-министра Михаила Мишустина увеличить ассигнования федерального бюджета на обеспечение молодых семей жильем. Господдержку в регионе ожидают 900 семей, ежегодно власти могут помочь в лучшем случае десятой части этой очереди. Более сотни родителей только в 2023 году будут исключены из нее, так как преодолеют предельный возраст 35 лет. Нижегородские депутаты предлагают добавить в программу средства областного бюджета, однако в правительстве отмечают, что приоритет при увеличении расходов региональный минфин отдает программам с объемным федеральным софинансированием. Тем временем смертность в Нижегородской области вдвое выше рождаемости, одной из основных причин этого власти и эксперты назвали нехватку жилья и денег на его покупку у молодых семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодые семьи успевают повзрослеть в очереди за господдержкой на покупку жилья

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Молодые семьи успевают повзрослеть в очереди за господдержкой на покупку жилья

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты заксобрания Нижегородской области подготовили обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой увеличить федеральное финансирование программы обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей. Проект обращения в четверг поддержал комитет по ЖКХ регионального парламента. По словам министра соцполитики Игоря Седых, господдержку могут получить молодые люди с детьми или одинокие родители в возрасте до 35 лет, постоянно проживающие в Нижегородской области, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, но способные обеспечить две трети стоимости нового жилья.

Еще 35% на покупку большей по площади квартиры или дома, либо первоначального взноса на ипотеку или погашения основной ее части им предоставляет государство. Программа на четверть финансируется из федеральной казны, основные расходы несут областной и муниципальные бюджеты. В 2022 году социальные выплаты получили 89 семей из 47 муниципалитетов Нижегородской области, региональный бюджет направил на эти цели 67,3 млн руб., федеральный — 22,8 млн руб.

Объем поддержки зависит от стоимости квадратного метра жилья и норматива обеспеченности жилплощадью для каждого члена семьи. Средний размер социальной выплаты на одну семью составляет 1 млн руб., доложил министр.

При этом стоимость жилья ежегодно растет: по данным ЦИАН, стоимость квадратного метра в новостройках Нижнего Новгорода за год увеличилась на 10%, до 147,4 тыс. руб., вторичка подорожала на 5,8%, до 123,4 тыс. руб. В очереди за улучшением жилищных условий сегодня стоят свыше 900 семей. В 2023 году в программе участвуют 44 муниципалитета и 64 семьи, бюджетные ассигнования остались на уровне прошлого года. Право на социальную выплату получили уже 22 семьи, остальным власти подбирают жилье.

Из-за нехватки федерального финансирования многие молодые семьи не дожидаются своей очереди и выпадают из программы, перерастая предельный возраст участия в ней.

«Только в этом году по данному критерию из программы будут исключены 110 молодых семей. Подобная ситуация вызывает социальную напряженность среди молодых людей, которые являются участниками подпрограммы», — уточнил министр.

Он добавил, что правительство Нижегородской области еще в прошлом году обращалось в Минстрой РФ с вопросом увеличения федерального финансирования для обеспечения жильем молодых семей, но получило отказ. Аналогичная просьба, направленная в 2023 году, пока осталась без ответа.

Чтобы обеспечить жильем выпадающие из программы семьи, только в 2023 году необходимо увеличить финансирование втрое, подсчитал депутат Николай Упирвицкий.

«Люди стоят в очереди по три-пять-семь и более лет. И мы их в свое время уговаривали участвовать в этой программе, они перешли в нее из другой очереди, и там место потеряли. Теперь говорим о том, что федеральный бюджет нам денег не дает. Но готов ли бюджет Нижегородской области увеличить ассигнования программы? — поинтересовался депутат.

Его коллега Владислав Егоров считает, что увеличение расходов областного бюджета без дополнительного расхода федеральных средств поможет снять напряженность среди участников программы. «Все-таки 24 млн руб. для бюджета — не астрономическая сумма. А если 100 млн руб., то мы и очередь "на вылет" на этот год обеспечим. Может, стоит исчислять финансирование не из объема федерального финансирования, а из наших возможностей?» — предложил депутат. Господин Седых на это ответил, что областной минфин при увеличении финансирования отдает приоритет программам, которые больше софинансирует федеральный бюджет.

«В принципе, это правильно, поскольку, если тратить только региональные ресурсы, мы придем к тому, что многие программы будут финансироваться только за счет областного бюджета», — считает чиновник.

Глава комитета по ЖКХ Владимир Беспалов подытожил, что если правительство РФ откажет в увеличении финансирования, нижегородское минсоцполитики сможет обратиться в региональный минфин и к губернатору за дополнительными ассигнованиями за счет областного бюджета.

Добавим, сегодня смертность в Нижегородской области вдвое превышает рождаемость. Одной из главных причин демографического кризиса в последние годы правительство региона и эксперты называли отсутствие жилья и экономическую необеспеченность семей. Тем не менее в утвержденной недавно трехлетней программе повышения рождаемости один из акцентов сделан на улучшении жилищных условий нижегородцев.

Владимир Зубарев