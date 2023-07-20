Севморзавод реанимируют в 2024 году

АО «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» возобновит строительство судов в 2024 году, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам встречи с главой Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @razvozhaev Фото: @razvozhaev

По словам господина Развожаева, первыми в линейке предприятия планируется заложить зерновозы.

Напомним, Севморзавод долгие годы был крупнейшим предприятием судоремонта и судостроения Крыма. Он был основан в 1783 году. За время работы завод построил более 500 и отремонтировал около 5 тыс. судов.

Весной 2022 года было завершено акционирование предприятия, необходимое, по словам властей города, для реализации инвестиционной программы для развития завода, объемы которой оцениваются в несколько десятков миллиардов рублей.

Александр Дремлюгин, Симферополь