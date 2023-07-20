Фигуранту дела о жестоком преступлении в отношении подростка предъявили новое обвинение

Следователем СУ СКР по Пермскому краю предъявлено уточненное обвинение 16-летнему подростку, арестованному после покушения на убийство несовершеннолетней знакомой с особой жестокостью. Как сообщает сайт управления, об этом в ходе личного приема граждан заявил замруководителя СУ СКР Валерий Сафонов. По его словам, в связи со смертью потерпевшей злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении оконченного преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью).

Напомним, как считает следствие, 8 июля 2023 года житель Октябрьского муниципального округа, облил горючей жидкостью свою пятнадцатилетнюю подругу и поджег ее. С ожогами 90% тела она была доставлена в местную больницу, а затем перевезена в Пермь. Накануне стало известно, что подросток скончалась.