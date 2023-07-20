Шоколадное решение

Cуд отказал в иске администрации Сочи о расторжении договора аренды земельного участка с Адлерской кондитерской фабрикой. По мнению мэрии, фабрика возвела на арендуемой территории самовольные постройки. Однако суд установил, что строительства на ее территории не было. По мнению экспертов, у городской администрации есть шансы обжаловать судебное решение, если она сможет доказать, что общество нарушило договор аренды.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Сочи пыталась расторгнуть договор аренды земли с кондитерской фабрикой, заключенный до 2048 года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Мэрия Сочи пыталась расторгнуть договор аренды земли с кондитерской фабрикой, заключенный до 2048 года

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении иска администрации Сочи о расторжении договора аренды земельного участка с ООО «Адлерская кондитерская фабрика». Согласно доводам мэрии, на территории фабрики возводятся самовольные незаконные строения, на которые не выдавались разрешения. По требованию истца 12 июля 2022 года суд принял обеспечительные меры в виде наложения ареста на земельный участок фабрики общей площадью 12,6 тыс. кв. м. Суд запретил совершать действия по отчуждению или переоформлению прав на спорную территорию.

В материалах дела говорится, что между администрацией Сочи и кондитерской фабрикой в 1999 году был заключен договор аренды земельного участка по переулку Белорусскому в Адлерском районе. Срок договора аренды — до 2048 года. На спорной территории расположены здания и сооружения кондитерской фабрики.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Адлерская кондитерская фабрика» зарегистрировано в Сочи в 1993 году. Основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Учредителями в равных долях (по 50%) являются Виктория Рамеева и Ардем Караханян. С 2018 года фабрика работает в убыток, в 2022 году убыток предприятия составил 2,4 млн руб., выручка — не указана.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске мэрии Сочи о сносе на территории фабрики самовольно возведенного объекта строительства. Истец тогда заявил, что на территории фабрики вырыт котлован и возведен фундамент. Однако мэрия не давала разрешения на строительство. Экспертиза показала, что на территории фабрики отсутствует фундамент и какие-либо коммуникации. Тогда же истец пояснил суду, что в августе 2021 года стали поступать жалобы от граждан, проживающих по соседству с территорией ООО «Адлерская кондитерская фабрика», о том, что во время ветра и дождей с территории предприятия прилетают фрагменты деревянных и шиферных конструкций ветхих зданий, что «является очень опасным и угрожает жизни и здоровью жильцов соседних домов».

Представители кондитерской фабрики заявили, что на территории предприятия демонтировали ветхие строения, после чего от грунта стал исходить резкий неприятный запах канализационных отходов, который никак невозможно было убрать.

«Руководством предприятия было принято решение произвести выборку грунта под демонтированными строениями, что и впоследствии было произведено, в результате чего образовалась земляная выемка. Объекты строительства обществом и никем другим не возводились, котлован для этих целей не сооружался, что подтверждено заключением строительно-технической экспертизы»,— говорится в решении суда.

Так как ранее было установлено отсутствие на участке фабрики объектов самовольного строительства, краевой арбитражный суд также отказал мэрии Сочи в иске о расторжении договора аренды.

Получить комментарий у представителей фабрики не удалось, на телефонные звонки по номерам, указанным в интернете, никто не ответил. Администрация Сочи не предоставила ответ на запрос «Ъ-Кубань».

Руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «ЮР-Проект» Виктор Панченко считает, что у администрации еще есть процессуальные возможности обжаловать указанное решение, в том числе и в апелляции. Для этого им необходимо доказать, что ООО «Адлерская кондитерская фабрика» нарушает договор аренды, в том числе, возводя самовольные постройки. Однако, исходя из решения, подобных доказательств администрацией представлено не было, отметил юрист.

Тат Гаспарян

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