FESCO доставила в Татарстан 33,5 тысячи тонн грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Транспортная группа FESCO с сентября 2022 года доставила в Татарстан из стран Азиатско-Тихоокеанского региона через порт Владивосток более 2,5 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового морского контейнера) импортных грузов общим весом 33,5 тыс. тонн. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.

В обратном направлении из Татарстана перевезено более 1,5 тыс. ДФЭ экспортных грузов, что соответствует 30 тыс. тонн продукции, добавил он. Перевозки осуществляются в рамках сервиса FESCO Kazan Shuttle, пояснил чиновник.

Господин Абудулганиев отметил, что FESCO является стратегическим партнером Татарстана по развитию интермодальных перевозок. Правительство региона в прошлом году заключило с компанией соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «власти республики создают условия для наращивания уровня контейнеризации грузоперевозок, привлечения грузополучателей и грузоотправителей из соседних регионов». Он призвал местных производителей активнее «подключаться» к контейнерным перевозкам, которые он назвал «не использованным до конца резервом роста экономики Татарстана».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"