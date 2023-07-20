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Мэр Майкопа объяснил причины громкого хлопка в городе

Глава Майкопа Геннадий Митрофанов объяснил происхождение громкого звука, напугавшего жителей города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова

Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова

«По информации экстренных служб, звук связан с маневрированием самолетов на территории аэродрома. Никакой опасности для людей нет, обстановка спокойная и контролируемая»,— отметил Геннадий Митрофанов.

Громкий хлопок был слышен в разных микрорайонах столицы Адыгеи.

Татьяна Ручкина

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