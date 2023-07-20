Подконтрольные ГК «Рост» «Теплицы Белогорья» увеличили выручку в 7,5 раза

Подконтрольное ГК «Рост» Сергея Рукина ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Теплицы Белогорья"» увеличило выручку в 7,5 раза. В 2021-м году она составляла 140,5 млн руб., а по итогам 2022-го — 1,19 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также 2021 год общество закончило с убытком в 382,1 млн руб., а 2022-й — с чистой прибылью в размере 191,6 млн руб.

Себестоимость продаж выросла вдвое: с 394,1 млн руб. до 792,1 млн руб. В 2021 году компания получила 366,5 млн руб. убытка от продаж, в 2022-м — 213,7 млн руб. прибыли от реализации продукции.

Дебиторская задолженность выросла на 8,6 млн руб.: на 31 декабря 2021 года она составляла 79,7 млн руб., на 31 декабря 2022 года — 88,4 млн руб.

По собственным данным, посевные площади «Теплиц Белогорья» составляют 19,9 га, на них выращивают томаты и салат. Компания была основана в 2011 году депутатом Белгородской облдумы Александром Тарасовым. Ее собственниками были родственники и партнеры господина Тарасова. 44,6% принадлежало Галине Тарасовой, 25% — Наталье Боровик, по 11,2% — Роману и Вячеславу Тарасовым, 8% — Анатолию Тарасову.

После смерти депутата в 2017 году «Теплицы Белогорья», судя по бухгалтерской отчетности компании по РСБУ, наращивали убытки и уменьшали выручку. Если в 2017-м показатели составляли 176,19 и 695,15 млн руб. соответственно, то по итогам 2020-го убытки выросли до 556,19 млн руб., а выручка снизилась до 517,63 млн руб. В апреле 2021-го, когда стало известно, что теплицы с декабря не платили зарплату 210 сотрудникам, в ситуацию вмешался Вячеслав Гладков, тогда занимавший должность врио губернатора. Он договорился о «совместной поддержке» задолжавшей на тот момент только за газ 28,6 млн руб. компании на переговорах с «Газпром межрегионгазом Белгород».

В августе ООО приобрело одно из юрлиц ГК «Рост» — ООО «Управляющая компания "Агрокапитал"». По оценке экспертов, сумма сделки составила более 3 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородские теплицы пошли в "Рост"».

Алина Морозова

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