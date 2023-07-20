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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Мобильный банк Альфа-Онлайн возглавил сразу два рейтинга в исследовании Markswebb — ежедневный банкинг и цифровой офис. С большим отрывом Альфа-Онлайн собрал максимальное количество баллов. Сервис работает в браузерах всех смартфонов. Его не нужно скачивать и обновлять. В нем наиболее удобно решать задачи, с которыми обычно обращаются в офис банка. Управлять личными финансами проще и быстрее, чем в других мобильных банках. Эксперты высоко оценили широкий функционал Альфа-Онлайн, не уступающий приложению: идентификацию по Face ID, оплату по QR, сканер номеров телефона, удобную навигацию и сквозной поиск. Daily Banking Альфа-банка занял первое место среди всех банков.

В России отзывают почти 80 тыс. автомобилей Lada. В Росстандарте сообщили, что причиной стало отсутствие в машинах блока управления системой оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. На всех автомобилях произведут бесплатную установку блока.

Lockheed Martin в 2023 году не успеет поставить заказчикам примерно 50 истребителей пятого поколения, что снизит ее выручку на сотни миллионов долларов. В корпорации утверждают, что речь идет не об отставании в производстве, а о задержках в поставках заказчикам. По этой причине в 2024 году корпорация отгрузит больше истребителей вместо запланированных 156 самолетов.

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