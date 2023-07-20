Philip Morris отчиталась лучше прогнозов благодаря снижению расходов и росту спроса на IQOS

Компания Philip Morris International отчиталась о росте выручки на 14,5%, до $8,97 млрд, по итогам второго квартала и о получении скорректированной прибыли на акцию в размере $1,60. Оба этих показателя оказались лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали выручку в размере $8,67 млрд и прибыль на акцию в $1,50.

Как отмечается в пресс-релизе компании, ей удалось добиться хороших результатов благодаря снижению закупочных цен на табак и высокому спросу на устройства нагревания табака, такие как ZYN и IQOS. Так, продажи последних выросли по сравнению с прошлым годом на 34%, до $3,2 млрд. А доля таких устройств в общей выручке компании уже составляет 35,4%. При этом продажи сигарет, напротив, снизились на 0,4%.

Philip Morris, некогда одна из крупнейших табачных компаний в мире, в последние годы активно демонстрирует приверженность отказу от курения, продвигая в качестве альтернативы электронные сигареты. А в прошлом году компания приобрела мирового лидера по производству бездымного табака (снюса, жевательного табака и прочих некурительных табачных изделий) — шведскую Swedish Match — за $16,1 млрд.

Кирилл Сарханянц