Кадры в дефиците

Конкуренция среди соискателей в Удмуртии за год снизилась практически в два раза, отмечают в «hh Статистика». В июне обновлен минимум — 2,5 резюме на вакансию. Эксперты говорят, что главные причины в нехватке кадров — демографическая яма в 90-х и частичная мобилизация, а также низкая активность соискателей. Компании для решения проблемы расширяют возрастные рамки кандидатов и повышают уровень зарплаты. Однако ждать улучшения ситуации в ближайшее время не приходится, считают в кадровых агентствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Удмуртии, по данным «hh Статистика», уровень конкуренции среди соискателей в июне 2023 года обновил минимум, опустившись до 2,5 резюме на вакансию. Еще в марте индекс равнялся 3,8 резюме на вакансию, а в июне 2022 года он составлял 4,4. Таким образом, за год конкуренция за рабочие места снизилась в 1,8 раза. Такая ситуация говорит о глубоком дефиците соискателей на рынке труда, считают специалисты сервиса. В среднем по стране на одну вакансию приходится 3,1 резюме, по ПФО — 2,8.

Наиболее острый дефицит соискателей в Удмуртии наблюдается в сферах «Автомобильный бизнес», «Медицина и фармацевтика», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость», «Производство и сервисное обслуживание», «Розничная торговля», «Продажи и обслуживание клиентов» — на каждую вакансию в этих отраслях приходится менее двух резюме. Чуть более двух соискателей на вакансию фиксируются в отраслях «Туризм, гостиницы, рестораны», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Сельское хозяйство», «Транспорт, логистика, перевозки».

Как рассказала «Ъ-Удмуртия» руководитель ижевского центра карьеры «Сильные кадры» Татьяна Абрамова, рынок действительно испытывает острый дефицит кадров во многих сферах. Кризис с нехваткой кадров начался несколько лет назад.

«Первая причина — демографическая яма в 90-х годах. Сейчас на рынке не хватает молодежи в возрасте до 35 лет. И в силу рождаемости, и в силу появившихся новых профессий: фитнес-тренер, видеоблогер, smm-специалист, программист и другие. Вторая причина — часть населения пошла работать на активно развивающиеся оборонные предприятия с более стабильными условиями труда. Кроме того, сейчас люди стараются не менять работу без серьезных причин. Внешняя нестабильная ситуация побуждает сохранять стабильность в том, что доступно управлению»,— поделилась госпожа Абрамова.

Одни из основных путей решения проблемы — организация обучения на рабочих местах, повышение квалификации и переобучение по новым специальностям, говорит Татьяна Абрамова. Многие используют программы лояльности для сотрудников и уделяют внимание нематериальной мотивации, обновляют бытовые условия на более современные и комфортные. «Но главное — расширение возрастных рамок для кандидатов и повышение зарплаты. Еще не так давно считалось, что после 35 лет поменять работу трудно, но сейчас и в 50 лет, если человек профессионал, можно легко найти работу. Многие компании сейчас испытывают значительные трудности с персоналом. Ждать улучшения ситуации в ближайшее время не приходится»,— заключила Татьяна Абрамова. Она добавила, что разумным планированием, изменением политики управления персоналом, грамотной постановкой задач и планомерным, стабильным, регулярным выполнением внутри одной конкретно взятой компании проблема решается.

Заместитель генерального директора «Работы.ру» Александр Ветерков отмечает, что сложнее всего обстоят дела с поиском кадров у компаний, которые заняты в производстве и агропроме.

«Из-за демографической ямы 90-х на рынке больше всего не хватает квалифицированных токарей, электриков, фрезеровщиков, инженеров и т. д. Складывается ситуация, когда старшее поколение уже выходит на пенсию, а молодые люди не стремятся осваивать рабочие специальности и выбирают другие карьерные пути. Кроме того, многие компании из производственного сектора и сельского хозяйства набирают мощности на фоне импортозамещения, что требует дополнительных ресурсов, в том числе кадровых. Еще одна причина дефицита кадров — низкая соискательская активность и нежелание людей менять работу»,— сказал эксперт.

Помимо демографии на дефицит также влияют мобилизация осенью прошлого года, массированная кампания по заключению контрактов с военными ведомствами и оттоком трудоспособного населения, в том числе мигрантов, добавил декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций МТУСИ Сергей Гатауллин. «Пакет принятых государством мер по решению нехватки кадров оказался успешным. К положительным практикам госрегулирования рынка труда можно отнести расширение возможностей найма работников 14–18 лет и существенное расширение перечня профессий, на которые могут претендовать женщины. Однако принимаемых государством мер пока недостаточно для стабилизации рынка труда. В долгосрочной перспективе необходимо работать над повышением рождаемости и ростом реально располагаемых доходов населения»,— заключил эксперт.

Татьяна Колегова

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