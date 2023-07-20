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Коммерсантъ FM
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Под обстрел попали три дома в двух селах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины двух населенных пунктов приграничного Шебекинского городского округа.

В селе Муром, по его словам, осколки снарядов посекли фасады и заборы в двух домовладениях. В селе Нехотеевка повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения. «Аварийные службы устраняют последствия. Подомовый обход территорий продолжается»,— рассказал губернатор в Telegram-канале.

За последние сутки по территории Белгородской области со стороны Украины выпустили не менее 82 снарядов. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник на подлете к городу Валуйки.

В течение сегодняшнего дня под огнем со стороны Украины оказались село Вязовое Краснояружского района и село Смородино Грайворонского городского округа. Из-за обстрелов в населенных пунктах повреждены семь домов, линии инфраструктуры и помещение сельхозпредприятия. Пострадавших нет.

Сергей Толмачев, Воронеж

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