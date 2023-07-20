В порту Тамань начал работу закрытый склад серы с проектным объемом хранения до 300 тысяч тонн

В порту Тамань компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов, ввела в эксплуатацию закрытый склад серы с проектным объемом хранения до 300 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Объект расположен на Таманском терминале навалочных грузов. Благодаря новому складу ожидается рост экспорта серы через порт Тамань: проектная мощность перевалки составляет 5 млн тонн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ОТЭКО» Фото: АО «ОТЭКО»

«Закрытый склад серы — самый большой в мире, его площадь составляет 2500 кв. м. Склад размещен на расстоянии около 1 км от уреза воды. Помещение разделено на две части с отдельными зонами для хранения серы. Сера загружается с помощью сбрасывающих тележек и разгружается с помощью двух полупортальных скребковых реклаймеров, которые перемещаются по рельсам вдоль хранилищ. Склад оснащен передовыми системами промышленной и экологической безопасности», - сообщили в АО «ОТЭКО».

По данным компании, перевалка серы ведется полностью закрытым способом. Вагоноопрокидыватель серы, размещенный в отдельном закрытом помещении, позволяет разгружать до 480 вагонов в сутки, что соответствует 33 тыс. тонн продукции.

Ранее на терминале работал склад меньшей вместимости. Ввод в эксплуатацию нового склада позволил ещё более повысить уровень клиентского сервиса: созданы максимально комфортные условия для того, чтобы накапливать крупные — а значит, наиболее рентабельные для экспортера — судовые партии. За счет использования высокопроизводительного оборудования увеличилась и скорость обработки судов.

По словам заместителя гендиректора АО «ОТЭКО» по коммерции и логистике Сергея Стародубцева, в настоящее время дан старт новому направлению в работе ОТЭКО как портового оператора: к перевалке угля на навалочном терминале добавляется перевалка серы в значительных объемах.

«Открыт новый маршрут экспорта серы российских и казахстанских производителей на мировой рынок через перспективный южный маршрут, выгодный для клиентов как географически, так и в силу созданных нашей компанией инфраструктурных возможностей по быстрой обработке грузов», — отметил господин Стародубцев.

Погрузка серы на навалочном терминале ОТЭКО ведется на балкеры дедвейтом от 15 до 120 тыс. тонн. (класс Baby Capesize), уходящие в Марокко, Китай, Бразилию и другие страны. дальнего зарубежья. Проектная скорость погрузки на морские суда — до 2,5 тыс. тонн в час.

Василий Хитрых

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