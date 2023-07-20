«Ундервуд», «Африка в русском искусстве», «Черный рынок» и танцы босиком на траве

На предстоящей неделе культурная жизнь в Санкт-Петербурге не уходит на летний перерыв. Жителей и гостей города на Неве традиционно ждет насыщенная программа, которая включит в себя концерты классической и современной музыки, различные выставки, фестивали и опен-эйры. На что стоит обратить внимание в эти дни в городе — в традиционном пятничном обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Ундервуд»

Группа «Ундервуд»



Одним из главных музыкальных событий предстоящей культурной декады 23 июля станет концерт группы «Ундервуд». Коллектив по традиции выступит в Петербурге на площадке «Флагшток» на Крестовском острове. Музыканты отыграют свои самые энергичные, теплые, летние песни на берегу Финского залива.

За день до этого, 22 июля, любители классической музыки смогут послушать концерт «Вивальди под небом» в новом летнем амфитеатре «Под небом» на Большом проспекте Васильевского острова. Струнный квартет «Амадеус» исполнит для слушателей композиции великого композитора под открытым небом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новик Билли, музыкант, лидер группы «Billy’s Band»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Новик Билли, музыкант, лидер группы «Billy’s Band»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В этот же день 22 июля основатели стиля «романтический алкоджаз» группа Billy’s Band порадует новой музыкальной программой. Они вживую исполнят не только популярные хиты, но и треки, которые ни разу прежде не звучали на концертах. Событие пройдет в джаз-клубе The Hat на улице Белинского.

Популярный поп-исполнитель Feduk даст концерт во дворе Гостинки 23 июля. Он исполнит главные хиты, а также новые песни в лайв-формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Слава КПСС

Фото: wikimedia.org / Oleg Krasavin Рэпер Слава КПСС

Фото: wikimedia.org / Oleg Krasavin

Любителей андеграунда на предстоящей неделе ждет выступление в городе на Неве Славы КПСС (в миру — Вячеслав Машнов). Звезда рэп-баттлов даст большой сольный концерт в саду Меншикова в понедельник, 24 июля.

27 и 28 июля любители кинематографа смогут посетить ночной концерт «Музыка из кино на органе» в Анненкирхе на Кирочной улице. Здесь прозвучат культовые саундтреки в исполнении «Оркестра 1703» (художественный руководитель — Георгий Федоров). Шоу будет сопровождаться медиапроекцией с киногероями от арт-студии «Ветер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Нейромонах Феофан

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Певец Нейромонах Феофан

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

27 июля в честь своего дня рождения в Петербурге выступит артист Нейромонах Феофан. Энергичное звучание drum&bass, мелодичность русских народных мотивов и глубокий вокал под открытым небом Петербурга вы сможете застать в саду Меншикова.

В пятницу, 28 июля, в Петрикирхе пройдет Большой органный концерт. Музыканты из Amadeus Concerts предлагают публике познакомиться с главными произведениями органной музыки. Программа рассчитана как на постоянных посетителей органных концертов, так и на новичков.

Поклонники творчества Ханса Циммера 28 июля смогут послушать популярные композиции из культового кинофильма «Интерстеллар». Они прозвучат вживую в исполнении петербургских музыкантов на концерте от Amadeus Concerts в Планетарии на Обводном канале. Гостей события ждет не только музыка, но и космическое шоу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Мариинского театра

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Здание Мариинского театра

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

21 и 22 июля в Мариинском театре состоятся премьерные показы оперы Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». «Единственная комическая опера Вагнера, опера-праздник, жизнеутверждающая, наполненная немецким юмором, тем не менее полностью соответствующая масштабам вагнеровской мысли, станет данью Мариинского композитору, чьи сочинения всегда занимали особое место в репертуаре театра»,— пишет пресс-служба театра. «Нюрнбергские мейстерзингеры» — это заключительная премьера 240-го сезона Мариинки.

Еще одна театральная новинка ждет зрителей в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии. 22 и 23 июля здесь состоится российская премьера оперы Джейка Хэгги «Двое оставшихся». Произведение рассказывает историю двух людей, выживших в Освенциме. Некоторые эпизоды оперы будут исполняться на русском языке, основной язык спектакля — английский.

В пространстве «Севкабель Порт» продолжает работать выставка «Манга» — первая по такому масштабу с экспонатами из России. Экспозиция посвящена искусству японских графических рассказов. На площади более 2,5 тыс. кв. м представлены никогда прежде не выставлявшиеся эскизы, наброски и рукописи, а также первые тиражи важнейших для истории манги произведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Африка в русском искусстве»

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Выставка «Африка в русском искусстве»

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В Русском музее (Корпус Бенуа) в эти дни продолжается выставка «Африка в русском искусстве». Вернисаж знакомит с лучшими образцами небольшой, но интересной и разнообразной коллекции работ отечественных художников XIX–XX веков, посвященных Африке, из собрания музея. Продлится экспозиция до 14 августа.

Тем временем 28 июля в Мраморном дворце откроется выставка «Античный миф и современный мир». Экспозицию составят около 70 произведений живописи и скульптуры второй половины ХХ — начала ХХI веков из собрания Русского музея и мастерских художников Москвы и Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теплоход на Неве

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Теплоход на Неве

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С 20 по 24 июля жители и гости Петербурга могут посетить музыкальную обзорную водную экскурсию «Большое петербургское кольцо». Это протяженный и познавательный маршрут по всему Васильевскому острову и историческому центру. Теплоход отходит от причала на Английской набережной напротив Дворца бракосочетания № 1 в 14:30 и 17:10.

Во дворе бара Union 22 июля пройдет фестиваль «Черный рынок». Мероприятие подготовлено издательством Ad Marginem, книжным магазином «Все свободны» и агентством «Северное сияние». Как указывают организаторы, «Черный рынок» объединит резидентов книжно-барного квартала Петербурга, петербургские издательства, книготорговцев, коллекционеров винила и другие городские сообщества.

Для любителей провести время с друзьями на свежем воздухе в Юсуповском саду пройдет еще одно музыкальное мероприятие под открытым небом: музыкально-гастрономический фестиваль «Акустика Счастья» с летним pop-up рестораном и танцами босиком на траве. Команде «Счастье» в этом году исполняется 15 лет, этому и посвящен двухдневный концерт. 29 июля выступят кавер-бэнд Fruktы, певец Мачете, Антон Беляев и Therr Maitz. 30 июля — зажигательная поп-дива IOWA, группа Uma2rman, певец ARTEMIEV и неоромантики биг-бита и рок-н-ролла «Моральный кодекс».

Подготовили Анастасия Порхоева, Анастасия Калугина, Наталья Ширнина