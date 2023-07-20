Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша». Руководство клуба не простило российскому наставнику поражения от команды с Фарерских островов со счетом 0:3 в квалификации Лиги чемпионов. В ситуации разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Обидные поражения от аутсайдеров рано или поздно случаются в карьере каждого тренера, не только российского. Но то, что произошло с «Ференцварошем» Черчесова, просто не могло оставить наставника у руля команды. Дело в том, что клуб «Клаксвик» с Фарерских островов — полупрофессиональный. Некоторые ребята здесь зарабатывают отнюдь не футболом. Например, защитник Одмар Фарё трудится на верфи в порту, а капитан команды Якуп Андреасен по специальности электрик.

Я уж молчу о том, что в городе, где базируется команда, проживает 5 тыс. человек, а мест на стадионе — чуть больше 500. С другой стороны, стоимость игроков «Ференцвароша» составляет больше €50 млн. Но самое главное, что руководство венгерского клуба рассчитывало на Лигу чемпионов как на турнир, где можно заработать, уверен Дмитрий Булыкин, который сам не один год играл в Европе:

«Деньги от Лиги чемпионов — это очень существенная прибавка к бюджету клуба, поэтому перед ним ставились задачи пройти как можно дальше. К сожалению, у Черчесова не получилось, и руководство клуба посчитало, что упущено много денег, поэтому и приняло такое решение».

Задача попасть в группу Лиги чемпионов «Ференцварошу» была поставлена не просто так. Дело в том, что клуб, который сможет это сделать, получит минимум €15 млн. В прошлом сезоне Черчесов эту задачу решить не смог, хотя дошел до 1/8 финала Лиги Европы и заработал с командой около €9 млн.

Но все предыдущие заслуги забылись быстро. Болельщики во время матча с «Клаксвиком» скандировали: «Русские — домой!». Причем по сообщениям венгерской прессы, уходить, как у нас говорят, по собственному желанию, Черчесов не захотел и был уволен. Это значит, что руководство выплатит россиянину компенсацию. Так что расстраиваться Черчесову не стоит, уверен Валерий Непомнящий, который работал не только с зарубежными клубами, но и со сборной Камеруна:

«Не он первый. Кто-то на "Вардаре" обжигался, кто-то еще на каких-то клубах. Теперь на команде с Фарерских островов обжигается наш специалист. На месте Станислава Черчесова я бы не сильно переживал. В тренерской жизни так бывает».

А то, что в России найдутся клубы, которые захотят видеть у себя Черчесова, мало кто сомневается. Уровень бывшего наставника сборной России слишком высок, чтобы остаться без работы, считает футбольный менеджер Илья Геркус:

«Он еще будет многих тренировать и много чего выигрывать. Станислав Черчесов очень квалифицированный специалист высокого уровня, поэтому я даже не сомневаюсь в этом».

Будучи тренером сборной России Черчесов зарабатывал два с половиной миллиона евро в год. В «Ференцвароше» доход тренера по неофициальным данным составлял €1 млн за сезон. Сумма даже для РПЛ серьезная, но вполне подъемная, особенно если речь идет про «усы надежды».

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