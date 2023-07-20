В Челябинске изменится движение четырех троллейбусных маршрутов

Из-за модернизации контактной сети в Челябинске будет закрыто движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Ограничения вводятся с 19 часов 21 июля до 05:00 29 июля, по их причине изменится движение четырех маршрутов троллейбусов. Об этом сообщают в мэрии.

Троллейбус №10 будет следовать по маршруту Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — площадь Революции — Солнечный берег, №12 — по Молдавской, Комсомольскому проспекту и до ДК «Строителей». Маршрут №17 будет следующим: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — парк Гагарина. Троллейбус №19 будет следовать от поселка Первоозерный по улицам Свободы, Тимирязева, через площадь Революции и обратно до Первоозерного.

Пассажиры на время ограничений могут воспользоваться автобусами №2, №4, №15, №51, №64 и №483.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте