Минстрой предложил упростить согласование работ на территориях памятников с Минкультом и КГИОП

Министерство строительства и ЖКХ России подготовило поправки в законодательство, согласно которым строить и сносить здания на месте архитектурных памятников и соседних с ними участках можно будет без согласования с петербургским комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и Министерством культуры. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласование с комитетом не потребуется в том случае, если работы ведутся в соответствии с Градостроительным кодексом. Если поправки примут, инвесторам будет достаточно пройти общестроительную экспертизу и получить разрешение на строительство.

Также поправки предусматривают отмену требования о согласовании работ с комитетом на территории исторических поселений. В 2021 году Петербург в границах центра был признан таким поселением. Кроме того, меняется сфера контроля КГИОП: его лишат полномочий следить за выполнением всего проекта приспособления территории памятника к использованию, оставив под его контролем только научно-проектную документацию, состав которой пока не определен.

Министерство также предлагает отменить государственный надзор за работами, которые проводятся в отношении объектов культурного наследия. Необходимы будут только согласования работ, которые коснутся непосредственно предмета охраны.

Чиновники Минстроя отмечают, что существующие требования к проектированию в границах территории памятников избыточны. Поправки предусматривают изменения в Градостроительный кодекс и в федеральный закон об объектах культурного наследия. По мнению законотворцев, эти изменения позволят сократить инвестиционно-строительный цикл охватываемых законопроектом объектов.

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