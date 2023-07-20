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Из Удмуртии в воинские части отправилась очередная группа контрактников

Сегодня, 20 июля в воинские части для переобучения и распределения по местам службы из Удмуртии отправилась еще одна группа мужчин. Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона, такие отправки в республике проходят еженедельно.

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии, майор Альберт Кононов сказал, что на службу в основном отправляются мужчины в возрасте около 40 лет. Основные требования — хорошая физическая подготовка, отсутствие медицинских противопоказаний и возраст от 18 до 60 лет.

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