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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

ВТБ занял первое место в рейтинге веб-приложений в номинации Digital Office и вторую позицию в номинации Daily Banking по версии агентства Markswebb. В исследовании определены банки, веб-версии которых для мобильных браузеров сейчас максимально приближены к нативным приложениям. По оценке Markswebb, у большинства банков опыт веб-приложений отстает от нативных, превосходит только у ВТБ, сообщает агентство. Банк полностью обновил версию «ВТБ Онлайн» для мобильных браузеров смартфонов в 2022 году после удаления приложения из магазинов App Store и Play Market. По функционалу и интерфейсу она практически не отличается от мобильного приложения на Android.

«Аэрофлот» планирует возобновить прямые рейсы в Абу-Даби с 29 октября, говорится в сообщении перевозчика. Продажа билетов открыта. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, отмечается в сообщении компании. В зимнем расписании количество полетов в Дубай планируется увеличить до трех раз в день.

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $186 млн за финансовые нарушения. Об этом говорится в заявлении ФРС. Штраф наложен за «небезопасные банковские операции» и несоблюдение согласованных ранее мер в отношении «борьбы с отмыванием средств». Представители ФРС установили, что Deutsche Bank не предпринял достаточных действий для устранения ряда проблем.

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