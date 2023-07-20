Роспотребнадзор запретил купаться на девяти пляжах в Татарстане

Управление Роспотребнадзора по Татарстану запретило жителям и гостям купаться на девяти пляжах республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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По микробиологическим показателям вода не соответствует нормам на казанском пляже «Нижнее Заречье» и городских пляжах Набережных Челнов, Лаишево, Мамадыша и Бугульмы. Кроме того, нельзя купаться в озере Большое Лебяжье, на пляжах «Нижнее Заречье», «Локомотив» и на городском пляже в Лаишево. Там вода не соответствует по санитарно-химическим показателям.
В связи с этим ведомство просит установить на территории пляжей аншлаги о запрете купания.