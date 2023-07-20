Оперштаб объяснил изменения в порядке выплат пострадавшим от потопа жителям Туапсинского района

Администрация Туапсинского района внесла изменения в постановление о порядке оказания единовременной помощи в связи с утратой имущества пострадавшим в результате ЧС. Теперь муниципалитет осуществляет выплаты только сельским поселениям, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Внесенные изменения предполагают, что Джубгское городское поселение и Новомихайловское городское поселение производят выплаты пострадавшим самостоятельно. Администрации населенных пунктов приняли аналогичные постановления об утверждении порядков выплат пострадавшим на своих территориях и уже производят выплаты.

«Все жители Туапсинского района, признанные пострадавшими в связи с утратой имущества, получат положенные выплаты»,— отметили в оперштабе.

19 июля министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщало, что 565 жителей населенных пунктов Туапсинского района уже получили по 10 тыс., 338 — по 50 тыс. и 22 человека — по 100 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram