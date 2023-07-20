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Коммерсантъ FM
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СКР начал проверку после сообщения об издевательстве над пациентом ПНД в Махачкале

Минздрав, прокуратура Дагестана и республиканское управление Следственного комитета России (СКР) занялись проверкой распространенной в соцсетях информации об издевательстве над пациентом в республиканском психоневрологическом диспансере.

По информации Telegram-канала Mash Gor, пока с родственниками общались врачи, одна из санитарок душила подушкой пожилого пациента, другая снимала все на видео, которое разошлось потом по чатам в мессенджерах. Санитарки и заведующая уже уволены, сообщил канал.

На инцидент отреагировали местный минздрав и правоохранительные органы. В диспансере побывала министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

«После служебной проверки материалы будут переданы в правоохранительные органы для соответствующего наказания сотрудницы, издевавшейся над пациентом. Будет сделано все, чтобы такие случаи были невозможны!» — сообщила она в Telegram-канале министерства.

Проверки по факту издевательства над пациентом также проводят прокуратура республики и республиканское управление Следственного комитета России.

Юлия Рыбина, Махачкала

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