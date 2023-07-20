В Пермском крае раскрывается 100% убийств, изнасилований и разбоев

20 июля в ГУ МВД России по Пермскому краю прошла коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за первое полугодие 2023 года., сообщает сайт управления. Начальник главка, генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов отметил, что по итогам отчетного периода количество убийств в регионе снизилось на 16,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 17,3%, изнасилований на 9,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений увеличилась за первое полугодие 52,4 % до 57,7 %. Сотрудникам правоохранительных органов региона удалось обеспечить стопроцентную раскрываемость убийств, изнасилований разбоев и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Раскрываемость краж увеличилась с 42,2% до 43,9%, грабежей с 91,4% до 92,9%, преступлений, совершенных с использованием интернета с 31,4% до 33,4%. Также раскрыто 840 (рост 31,3 %) преступлений прошлых лет, в том числе 164 (рост 16,3 %) тяжких и особо тяжких. Рост выявленных преступлений во составе ОПГ и ОПС составил 158,7%. Из незаконного оборота изъято более 583 кг. наркотических средств.

В масштабах страны, по данным официального представителя МВД Ирины Волк, раскрываемость убийств и покушений на это преступление достигла исторического максимума, составив 99%.