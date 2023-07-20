В Удмуртии врачи удалили сложную опухоль головного мозга у пациентки

Нейрохирурги ГКБ №7 удалили у 60-летней пациентки сложную опухоль головного мозга, которая образовалась на глубине 2 см и привела к потере речи и частичной двигательной активности. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Врачи Роман Пойманов и Виталий Дарховский провели операцию на новом оборудовании — операционном микроскопе и ультразвуковом деструкторе, которые помогли действовать максимально точно — нельзя было допустить ни малейшего повреждения здоровых тканей.

В настоящий момент у пациентки восстановились движения и способность говорить.