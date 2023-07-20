В Челябинске пятый этап опрессовки затронет 927 домов

С 25 июля в Челябинске начнется пятый этап гидравлических испытаний. Горячую воду до 8 августа отключат в 927 многоквартирных домах, сообщают в администрации города.

Также без горячей воды останутся 54 детских сада, 44 учебных и 39 лечебных учреждений. В рамках пятого этапа опрессовка пройдет в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах.

В администрации города отмечают, что в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок отключения может быть продлен.

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