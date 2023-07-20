С января по мая 2023 года Ростовская область увеличила экспорт продукции на 2,2%

За первые пять месяцев 2023 года Ростовская область нарастила объем несырьевого экспорта на 2,2%, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на заместителя губернатора Александра Скрябина.

«По итогам прошлого года мы заняли второе место в стране. Наибольшая динамика роста, на 13%, отмечена в экспорте продовольственных товаров, на 7,5% — в химической промышленности»,— цитирует информагентство слова господина Скрябина.

Большая часть продукции из Ростовской области экспортировалась в Азию и Африку — 48,6% и 21,2% соответственно. Также среди важных направлений отмечаются страны СНГ. На их долю приходится 9% донского экспорта.

Анастасия Назарова