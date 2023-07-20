Выросли на 10% расходы бюджета Башкирии

По состоянию на 1 июля текущего года расходы консолидированного бюджета Башкирии за полгода составили 160,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 10%. Исполнение консолидированного бюджета Башкирии по доходам достигло 147,9 млрд руб., что почти на 1% меньше уровня прошлого года, сообщает пресс-служба правительства республики.

Расходы местных бюджетов (районов, городов, сельских поселений) увеличились на 12,6% до 71,5 млрд руб. Доходы местных бюджетов также выросли на 12,7%, составив 73 млрд руб.

Майя Иванова

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