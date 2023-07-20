Более 180 общественных пространств благоустроят в Нижегородской области за два года

В рамках программы формирования комфортной городской среды в Нижегородской области в 2023 году благоустроят свыше 90 общественных пространств, столько же — в следующем году. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Михаил Куренков на заседании профильного комитета областного заксобрания 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Куренков заявил, что программа реализуется с опережением: изначально в 2023 году планировалось благоустроить 85 территорий. Финансирование на текущий год составит 1,1 млрд руб. Все работы будут завершены к 1 сентября, часть из них уже выполнены. В 2024 году число территорий по ФКГС определится по итогам рейтингового голосования, в котором участвовали 115 проектов.

Всего в рамках программы ФКГС в 2017-2022 годах в Нижегородской области благоустроено 542 общественных пространств и 2,3 тыс. дворовых территории. Объем финансирования составил 9,1 млрд руб.

Владимир Зубарев