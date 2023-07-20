В Ульяновске констатировали нехватку автобусов на городских маршрутах

На комитете по промышленности в заксобрании Ульяновской области констатировали нехватку автобусов на городских маршрутах. Выяснилось, что ПАТП-1 не может найти шоферов на все транспортные средства.

Данная ситуация может поставить вопрос о целесообразности анонсированной ранее покупки 100 дополнительных автобусов марки СИМАЗ. Из 50 уже приобретенных автобусов на линию не выходят ежедневно 10-15 транспортных средств.

Долгое время в Ульяновске практически не было автобусов большой и средней вместимости. На улицах работали в основном маршрутки, где был платный проезд для льготной категории пассажиров, а также не действовала безналичная оплата. За последний год городские власти пытаются исправить эту ситуацию, делая ставку на ПАТП-1.

Евгений Чернов