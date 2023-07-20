Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За взятки и легализацию преступных доходов перед судом предстанет должностное лицо МУПа Ижевска

В отношении должностного лица муниципального унитарного предприятия Ижевска утвердили обвинительное заключение за получение взяток и легализацию преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что должностное лицо с 2019 года по 2022 год получал взятки от юрлиц для внеочередного перечисления муниципальным унитарным предприятием Ижевска оплаты за поставленные товары. Также он оказывал общее покровительство и попустительство по службе при приемке товаров в рамках заключенных договоров и лоббировал интересы предпринимателей. Полученные взятки использовал, в том числе, для внесения платы по кредитному договору.

В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд. За совершение данных преступлений (ч.1 и ч.2 ст.290, ч.1 ст.291.2, ч.1 ст.174.1 УК РФ) уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...