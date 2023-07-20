За взятки и легализацию преступных доходов перед судом предстанет должностное лицо МУПа Ижевска

В отношении должностного лица муниципального унитарного предприятия Ижевска утвердили обвинительное заключение за получение взяток и легализацию преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что должностное лицо с 2019 года по 2022 год получал взятки от юрлиц для внеочередного перечисления муниципальным унитарным предприятием Ижевска оплаты за поставленные товары. Также он оказывал общее покровительство и попустительство по службе при приемке товаров в рамках заключенных договоров и лоббировал интересы предпринимателей. Полученные взятки использовал, в том числе, для внесения платы по кредитному договору.

В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд. За совершение данных преступлений (ч.1 и ч.2 ст.290, ч.1 ст.291.2, ч.1 ст.174.1 УК РФ) уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.